В Тамбовской области при купании погиб 7-летний ребенок

Трагедия произошла, когда родные ребенка отвлеклись от него на несколько минут Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области при купании в реке погиб 7-летний ребенок. 25 июня мальчик с бабушкой и другими родственниками пришел на речку Польной Воронеж в селе Сычевка Никифоровского района. Ребенок зашел в воду в майке, поэтому бабушка сказала ему вернуться на берег и снять ее. Женщина отвлеклась ненадолго и потеряла внука из поля зрения. Самостоятельные поиски не дали результата и родственники обратились в правоохранительные органы. Утром 26 июня тело ребенка из воды извлекли водолазы.

По этому факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

Следователи и криминалисты СК осмотрели место происшествия, опрашивают родственников и очевидцев случившегося, выясняют условия проживания и воспитания ребенка. Для определения точной причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Следственный орган напоминает, что любой водоем – это место повышенной опасности, и убедительно просит родителей и других лиц, осуществляющих присмотр за малолетними детьми, не оставлять их в воде и рядом с водоемом одних, - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.