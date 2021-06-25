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Общество25 июня 2021 18:01

В Тамбове арестовали автомобиль, владелец которого задолжал 500 тысяч рублей

Машину с нарушителем остановили во время рейда ГИБДД и службы судебных приставов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Машину забрали на эвакуаторе

Машину забрали на эвакуаторе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове во время совместного рейда Госавтоинспекции и судебных приставов арестовали автомобиль, владелец которого имеет задолженность более 500 тысяч рублей. Его машину эвакуировали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя. Теперь владельцу авто необходимо погасить не только долг, но и исполнительский сбор в качестве санкции за несвоевременную оплату штрафов.

- В случае, если задолженность не будет оплачена в течение 10 дней, машина продадут в счёт её погашения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.