«Тамбовский пороховой завод» загрязнял воду и земельный участок

На предприятии провели проверку

В Арбитражном суде Тамбовской области удовлетворили иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и обязали ФКП «Тамбовский пороховой завод» возместить ущерб в размере 350 тысяч рублей, причиненный почвам.

В октябре 2020 года инспекторы Управления завершили проведение плановой выездной проверки в отношении котовского предприятия, которое специализируется на производстве взрывчатых веществ. По ее выявили ряд нарушений природоохранного законодательства, среди которых превышение норм предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в водные объекты, а также нарушения требований при размещении отходов производства и потребления. Более того, были выявлены несоответствия программы производственного экологического контроля и отчета за 2019 год, другие нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «О недрах», а также Водного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ.

Помимо этого, в ходе проверки был установлен факт загрязнения земельного участка мазутом и маслами.

- Исходя из установленных нарушений, специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора обратились с исковым заявлением в Арбитражный суд Тамбовской области с просьбой привлечь виновных лиц к административной ответственности и обязать предприятие возместить причиненный окружающей среде ущерб, – сообщил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.