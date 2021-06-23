Липчанин украл у жительницы Тамбовщины бычка и прицеп от мотоблока

В полицию Мордовского района обратилась жительница поселка Сборный. Она рассказала, что кто-то украл из ее сарая трехмесячного бычка и прицеп от мотоблока. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Мордовские оперативники получили от коллег из Липецкой области информацию, что к краже скотины и сельхозтехники может быть причастен житель липецкого региона. Стражам порядка пришлось выезжать в служебную командировку, чтобы задержать злоумышленника.

Они доставили на территорию Тамбовской области 28-летнего мужчину, ранее совершавшего кражи и привлекавшегося к уголовной ответственности. Похищенного бычка нашли и вернули его хозяйке. А вот прицеп вор успел продать.

- В настоящее время устанавливаются личности покупателей и ведется розыск техники, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.