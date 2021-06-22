Для тамбовчан проведут прямой эфир по вопросам выплат на детей от 3 до 7 лет

Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области 24 июня проведут прямой по вопросам ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Он начнется в 14:00 по ссылке.

Специалисты разъяснят тамбовчанам порядок назначения и выплаты пособий. Жители региона смогут задать свои вопросы о причинах отказа в ежемесячном пособии на ребенка.

- С этого года размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. Родители могут претендовать на выплату в базовом и повышенном размерах. По новым правилам начисления наряду с доходами от трудовой деятельности и социальными выплатами при назначении выплаты будет учитываться и имущество заявителей, - напоминают в администрации региона.

В мае текущего года 2214 тамбовских семей получили выплаты на детей в размере 100%, а 212 семьям было выплачено пособие в размере 75% от прожиточного минимума на ребенка. Также всем была произведена доплата с января 2021 года с учетом повышения. Более 23 тысяч семей получили в мае выплаты в базовом размере.