Главврач мичуринской железнодорожной больницы сдал в металлолом оконные решетки

В Мичуринской транспортной прокуратуре провели проверку исполнения закона о противодействии коррупции в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» в наукограде. Выяснилось, что на 23-х оконных проемах корпуса №4, где располагается диагностическое отделение, на 1-м этаже не было металлических решеток. Они предназначены для того, чтобы никто не мог проникнуть в больницу через окна. Решетки, как оказалось, демонтировали. Установлено, что в 2020 году по указанию главврача лечебного учреждения в больнице собирали металлолом, в чермет решили сдать и 23 оконные решетки. За металлолом выручили почти 70 тысяч рублей. Деньги получил главный врачу ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина». В кассу эти средства он не сдал.

-Материалы проверки направили следователям для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя больницы, - рассказали в Мичуринской транспортной прокуратуре. - По результатам их рассмотрения в отношении главного врача ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Мичуринской транспортной прокуратуры.