В мичуринской налоговой сотрудница работала без обеда

Прокуратура Первомайского района провела проверку по жалобе жительницы р.п. Первомайский о нарушении ее трудовых прав. Женщина рабатает в Межрайонной ИФНС России № 9, расположенной в Мичуринске. При оформлении с ней заключили контракт, в котором в нарушение требований трудового законодательства отсутствовали сведения об установлении работнику перерыва для отдыха и питания. Таких сведений не содержалось и в распорядительных документах, устанавливающих служебный распорядок данной организации. Фактически продолжительность рабочего дня гражданского служащего составляла свыше 40 часов в неделю без его письменного согласия на сверхурочную работу, что является грубым нарушением ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации.

- По результатам проверки прокурор района внес представление руководителю Межрайонной ИФНС России № 9, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Устранение выявленных нарушений находится на контроле.