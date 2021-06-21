В Тамбовской области будут ловить пьяных водителей

В Тамбовской области пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». По данным регионального УГИБДД, за 5 месяцев этого года на территории области зарегистрировано 39 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 6 человек погибли и 57 получили ранения. Несмотря на снижение количества ДТП в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, анализ происшествий с участием указанной категорией водителей показывает, что большинство из них характеризуются тяжкими последствиями. Около 60% происшествий с нетрезвыми водителями зарегистрированы в городах и населённых пунктах области, при этом количество таких аварий увеличивается в выходные дни.

- С 23 по 28 июня будет проведено общеобластное профилактическое мероприятие по отработке водителей на предмет пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - При проведении мероприятий автоинспекторы будут использовать патрульные автомобили без цветографических схем для скрытого контроля.

Напомним, за управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Тамбовской области просит тамбовчан сразу сообщать в полицию информацию о передвижении нетрезвых водителей по специальному номеру телефона 8-920-236-11-11, либо 02 или 102.