Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2021 11:41

На Тамбовщину пришла аномальная жара

Региональное МЧС напоминает жителям региона о мерах предосторожности
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

По данным Тамбовского Гидрометцентра с 21 по 25 июня на территории региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более выше климатической нормы.

Так, 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать 14-19°, днем 29-34°, местами сильная жара до 35-36°. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» или звоните на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8(4752)72-99-50.