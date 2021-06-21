На Тамбовщину пришла аномальная жара

По данным Тамбовского Гидрометцентра с 21 по 25 июня на территории региона ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7° и более выше климатической нормы.

Так, 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать 14-19°, днем 29-34°, местами сильная жара до 35-36°. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

О происшествиях сообщайте по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112» или звоните на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Тамбовской области: 8(4752)72-99-50.