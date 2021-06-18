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Происшествия18 июня 2021 11:02

В Тамбовской области при столкновении мопеда и легковушки травмы получили 22-летний мужчина и 5-летний мальчик

Пострадавших доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Легковое авто врезалось в мопед

Легковое авто врезалось в мопед

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой, в том числе, пострадал маленький ребенок, произошла 17 июня в 22 часа 24 минуты на улице Сергеева около дома №37 села Воронцовка Знаменского района. 21-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» при повороте налево столкнулся с мопедом «Ирбис», под управлением 22-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мопеда, а так же его пассажир, пятилетний мальчик, получили травмы и были доставлены во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.