В Тамбовской области при пожаре погибла пожилая пара

В пожаре погибли два человека и пострадал один Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В 7 часов 17 минут в ГУ МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по ул. Белополянская города Рассказово. Здесь проживала семья из пяти человек. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 7 часов 20 минут.

- В 7 часов 42 минуты пожар локализовали на площади 30 квадратных метров, в 8 часов ликвидировали открытое горение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.- К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники и 19 человек личного состава, из них от МЧС России 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

На месте пожара спасатели обнаружили тела женщины и мужчины. Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, из огня удалось спасись 34-летнему мужчине, его супруге и ребенку. Его родители – 69-летний мужчина и 67-летняя женщина – погибли.

- На месте трагедии работают следователи Рассказовского МСО СУ СК по региону. Начата процессуальная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. По предварительным данным очаг возгорания находился на веранде дома. Причины возгорания выясняются.