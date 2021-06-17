Прокуратура через суд требует обязать мэрию Тамбова законсервировать «заброшку» у 35-й школы

Прокуратура Советского района направила в суд иск с требованием обязать администрацию города законсервировать недостроенное двухэтажное здание, расположенное у школы №35. По данным прокуратуры, строительство этого объекта не ведется долгое время, оконные проемы стоят пустые, на первом этаже есть проемы и незапертые решетчатые металлические двери, поэтому внутрь может проникнуть кто угодно.

- Непринятие мер по обеспечению ограничения доступа посторонних лиц создает реальную угрозу безопасности людей, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Свободное проникновение на его территорию создает условия для совершения противоправных действий вплоть до совершения террористических актов, а также может стать объектом пребывания в нем нелегально находящихся на территории страны, граждан без определённого места жительства, преступных элементов.