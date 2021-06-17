В Тамбове стартовал опрос по проекту «Народная инициатива»

В Тамбове стартовал опрос горожан, которые будут решать, на что направить деньги проекта «Народная инициатива». В этом году на его реализацию выделили 25 миллионов рублей, в 2022-м областной центр получит еще 37 миллионов. Опросить планируется больше 40 тысяч тамбовчан.

Опрос ведется во дворах города, в парках и скверах, а в скором времени свое мнение можно будет выразить в торговых центрах, в МФЦ и в других организациях с большим потоком людей. В эту работу все активнее включаются волонтеры, общественники, в том числе домкомы, уличкомы, члены префектур.

Неравнодушные горожане и сами выступают с инициативой помочь в реализации проекта и опросить своих соседей, родственников и знакомых. Сделать это несложно.

- Каждый может обратиться по телефону «горячей линии» в Тамбове 53-00-37 (время работы с понедельника по пятницу с 08.30 до 17.30) и заявить о желании помочь в проведении опроса в своем многоквартирном доме или на улице частного сектора. Специалисты управления по связям с общественностью привезут необходимое количество опросных листов на дом и заберут их после заполнения жителями, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.