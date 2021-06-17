Мичуринец совершил 15 краж из продуктовых магазинов

В течение нескольких месяцев из продуктовых магазинов города Мичуринска стали воровать еду и спиртное. В ходе розыска полицейские вычислили злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель.

Молодой человек был доставлен в отделение полиции, где дал признательные показания. Сотрудники полиции установили, что мичуринец совершил более 15 краж. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

- Судом парню были назначены исправительные работы, которые он исправно выполнял. Но как пояснил молодой человек сотрудникам полиции, к преступлениям его подтолкнули жизненные трудности. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.