Мотоциклисты стали участниками двух аварий в Тамбове

В авариях пострадали мужчины 39 лет и 61 года Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

16 июня в Тамбове произошли сразу две аварии, участниками которых стали водители мотоциклов. Первое ДТП зафиксировали в 6 часов 48 минут на улице Советской в районе дома №85 города Тамбова. 38-летний водитель автомобиля «Hyundai» поворачивая налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Днепр», под управлением 61-летнего мужчины. Водитель мотоцикла получил ранения, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

В этот же день, в 7 часов 30 минут на улице Эскадронной около дома №16«А» города Тамбова 34-летняя женщина-водитель автомобиля «Kia Picanto» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставила преимущество в движении и столкнулась с мотоциклом «Kawasaki», под управлением 39-летнего мужчины, который двигался по главной дороге.

- Водителя мотоцикла с травмами отвезли в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.