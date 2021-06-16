Тамбовским сиротам не дают положенное по закону жилье

В прокуратуру области обратилось трое тамбовчан из числа детей-сирот, с жалобой на то, что они не могут получить положенное по закону жилье. Проверкой этого обращения занимались в прокуратуре Советского района. Выяснилось, что один из заявителей официально признан нуждающимся в жилом помещении, в очереди он стоит под номером 1041. При этом, по заключению комитета по охране здоровья населения и социальному развитию администрации Тамбова установлено, что мужчина не может жить в комнате площадью 11,9 кв.м., в которой помимо него прописано еще 5 человек. По мнению прокуратуры, непредоставление управлением социальной защиты и семейной политики Тамбовской области заявителю по достижению возраста 18 лет жилого помещения, является незаконным и нарушает его жилищные права. Аналогичным образом нарушены права в отношении и двух других заявителей.

- Для восстановления нарушенных прав граждан прокурором района в Октябрьский районный суд направлено на рассмотрение 3 исковых заявления с требованиями обязать управление социальной защиты и семейной политики Тамбовской области предоставить обратившимся лицам из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения, - сообщает прокуратура Тамбовской области.