В Пушкинской библиотеке Тамбова покажут итальянские фильмы

В Пушкинской библиотеке Тамбова 19 и 26 июня пройдут киносеансы выходного дня, на которых жителям областного центра покажут итальянское кино. Ранее зрители сами выбрали из предложенных организаторами фильмов, которые они хотят посмотреть.

- В социальных сетях с начала июня было запущено голосование. Наибольшую активность проявили участники группы «Моя главная библиотека в Тамбове» (Вконтакте). Их голоса были суммированы с результатами в Одноклассниках и Facebook, - прокомментировали в библиотеке.

В итоге два фильма итальянских кинематографистов набрали одинаковое количество голосов. Так, первой тамбовчанам представят «литературную» киноленту «Мартин Иден», где главную роль исполнил итальянский актер Лука Маринелли.

Через неделю тамбовчане увидят оскароносный трагикомический фильм «Великая красота». Единственную главную роль в фильме исполняет Тони Сервилло, который играет популярного и известного писателя Джепа Гамбарделлу.

Следующее голосование для июльских показов начнется 26 июня. Пользователи соцсетей смогут отдать голос за понравившийся фильм в течение 10 дней. Киносеансы пройдут 10, 17 и 31 июля.

Возраст участников 18+.