Два несовершеннолетних велосипедиста попали под колеса машин в Тамбовской области

Двое детей оказались в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

14 июня в Тамбовской области произошли две аварии с участием детей-велосипедистов. Первое ДТП зарегистрировали 14 июня в 13 часов 40 минут на улице Полтавской в районе дома № 253 города Мичуринска. 47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21114, наехал на 17-летнего подростка, который на велосипеде пересекал улицу Полтавская в неположенном для перехода месте. Мальчика с травмами доставили в местную больницу.

В этот же день в 14 часов аналогичное ДТП произошло в Тамбове. В районе дома №42 на улице Никифоровской 26-летний водитель «HYUNDAI SONATA» сбил 13-летнего мальчика, который на велосипеде переезжал дорогу.

- Пострадавшего ребенка доставили в областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.