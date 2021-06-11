В Тамбове усилят безопасность во время празднования Дня города

В областном центре, 12 июня, во время массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня России и 385-летия Тамбова, все службы города будут работать в режиме повышенной готовности.

В администрации города тамбовчанам напоминают о правилах соблюдения личной безопасности:

- бесхозные сумки, мешки, свертки, коробки, находящиеся в местах большого скопления людей, могут представлять серьезную опасность для жизни. Если вы обнаружили такой предмет, то ни в коем случае не производите каких-либо самостоятельных действий. Не прикасайтесь к находке, отойдите от неё как можно дальше, и незамедлительно сообщите по телефону Единой службы спасения – 112 либо сотруднику полиции. По возможности примите меры по удалению из опасной зоны других граждан;

- вблизи подозрительных предметов следует также воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных телефонов. Признаков, указывающих на наличие взрывных веществ, довольно много: провода, веревки, изолента, подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом. В целях безопасности также необходимо предупреждать органы внутренних дел о лицах, вызывающих подозрение, или бесхозных автомобилях.