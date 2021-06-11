У тамбовчанина на пляже украли мобильник

В Тамбове на одном из пляжей произошла кража. 22-летний парень пошел плавать и оставил свои личные вещи на берегу без присмотра. Этим обстоятельством решил воспользоваться злоумышленник. Он вытащил из кармана одежды мобильник и скрылся с ним.

Полицейские выехали на место преступления и опросили всех возможных свидетелей. В ходе розыска на одной из улиц областного центра они остановили неизвестного молодого человека. При проверке выяснилось, что при нем находится сотовый, который числится в розыске.

В дальнейшем сотрудники полиции установили его причастность к пляжной краже. Они задержали 21-летнего вора и доставили в отделение для дачи показаний.

- Ранее парень уже совершал мелкие хищения и привлекался к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.