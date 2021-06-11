При столкновении двух автомобилей в Тамбове получили травмы женщина и 3-летний ребенок

В ДТП пострадали женщина и маленький ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали женщина и 3-летний малыш, произошла 10 июня в 14 часов на улице Карла Маркса около дома №251 города Тамбова. 22-летний водитель автомобиля «Daewoo Matiz», совершая поворот налево, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074, под управлением 32-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «ВАЗ-21074»: 27-летняя женщина и 3-летний мальчик, их на месте аварии осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.