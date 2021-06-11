В Тамбовской области готовятся к объявлению выборов в региональное заксобрание

В Тамбовской областной Думе на заседании комитета по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики рассмотрели проект постановления регионального парламента о назначении выборов депутатов регионального закпарламента седьмого созыва.

В соответствии с федеральным и областным законодательством Тамбовская областная Дума должна принять постановление о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Днем голосования в региональный парламент, если его полномочия истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы, определено третье воскресенье сентября. В этом году третье воскресенье – это 19 сентября и на эту дату назначаются выборы депутатов Тамбовской областной Думы седьмого созыва.

- Члены комитета единогласно поддержали проект постановления и решением комитета он будет рассмотрен на пленарном заседании областной Думы, которое состоится 18 июня, - сообщают в Тамбовской областной Думе.