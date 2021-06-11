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Общество11 июня 2021 13:11

В преддверии Дня города в Тамбове продезинфицировали места, где пройдут мероприятия

Часть из них состоится на Набережной
Ксения АЛЕШИНА
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Также обрабатываются автобусные остановки

Также обрабатываются автобусные остановки

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- В праздничные дни особая нагрузка также ляжет на общественный транспорт. Специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» уже проводят обработку хлорсодержащим раствором остановочных павильонов в центральной части города и по основным маршрутам пассажирского транспорта, - отметили в пресс-службе администрации города. - Кроме того, на контроле — регулярная дезинфекция салонов автобусов работниками транспортных компаний.