В преддверии Дня города в Тамбове продезинфицировали места, где пройдут мероприятия

Также обрабатываются автобусные остановки Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- В праздничные дни особая нагрузка также ляжет на общественный транспорт. Специалисты муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» уже проводят обработку хлорсодержащим раствором остановочных павильонов в центральной части города и по основным маршрутам пассажирского транспорта, - отметили в пресс-службе администрации города. - Кроме того, на контроле — регулярная дезинфекция салонов автобусов работниками транспортных компаний.