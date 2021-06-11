Тамбов
Еще
Радио
Тамбов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 июня 2021 12:21

Кедр из Горного Алтая привили к тамбовской сосне

Деревья прижились в нашем регионе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Этой весной тамбовские лесоводы привезли из Горного Алтая черенки сибирской кедровой сосны, заготовленные в Прителецкой тайге. Эти черенки привили к обычным тамбовским соснам. Лесоводы уверяют, что все привои прижились и уже дали прирост. Кстати, работой по искусственному разведению кедра на тамбовской земле лесоводы области занялись еще 3 года назад. На привитых в 2018 году подвоях тоже есть завязи шишек.

- Уже в этом году лесоводы смогут оценить результаты гибридизации нескольких генотипов кедра в условиях нашего региона, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.