В Мичуринске девушка просила у прохожих телефон и списывала деньги с их счетов

В Мичуринске полицейские раскрыли преступление, связанное с кражей денег с банковских карт. Так, они установили, что 19-летняя местная жительница подходила на улице к прохожим и под разными предлогами просила дать ей телефон, чтобы сделать звонок.

Делая вид, что набирает номер, мошенница отправляла запросы в мобильный банк и списывала на свой счет разные суммы. Затем она удаляла последние сообщения от банка и отдавала людям телефоны. Пострадавшие даже не видели, что с их счета пропадали деньги.

- Ранее возбужденное уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража» в направлено в суд. В настоящее время сотрудники полиции выявляют новые эпизоды, к которым может быть причастна молодая девушка, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.