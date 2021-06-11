Психически больной тамбовчанин расправился с 79-летней матерью

Сын зарубил пожилую мать топором Фото: СУ СК России по Тамбовской области

56-летний житель Моршанска совершил убийство собственной матери. По данным следствия и суда, преступление произошло 13 марта этого года, тогда в частном доме села Крюково Моршанского района обнаружено тело 79-летней женщины с явными признаками насильственной смерти. Выяснилось, что утром сын во время ссоры с пожилой матерью, избил пенсионерку и нанес ей несколько ударов топором. От полученных травм головы и массивной кровопотери потерпевшая сразу скончалась. О случившемся мужчина сразу сообщил родственникам.

- Для определения психического состояния фигуранта в рамках расследования уголовного дела ему проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем судом ему назначена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.