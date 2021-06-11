Коронавирус в Тамбове, новости на 11 июня: за сутки заболели 58 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 11 июня, достигло 33495 человек. Из них выздоровели 31811 человек, 555 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 58 жителей региона, это на 1 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 21 мужчина и 33 женщины в возрасте от 21 до 81 года, а также четыре ребенка от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 524 человека, из них диагноз «пневмония» у 499 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.