Родители школьников олного из районов области через прокуратуру добиваются нормальной дороги, по которой ходит школьный автобус

В Пичаевском районном суде удовлетворили требования прокурора района об обязании администрации Пичаевского района привести проезжую часть автомобильной дороги «Пичаево-Моршанск-Байловка 2-ая-пос. Октябрьский» (Пичаевский лесхоз) в соответствие с требованиями «ГОСТ Р 50597-2017 в срок до 1 июля этого года.

Поводом для обращения прокурора в суд стало коллективное обращение жителей с. Байловка 2-ая, которые пожаловались на ненадлежащем состоянии автомобильной дороги, капитальный ремонт которой не проводился более 25 лет. Полотно дороги имеет дефекты в виде выбоин, размеры которых превышают установленные нормы.

По разбитой дороге пролегает маршрут школьного автобуса и разрушенное покрытие может привести к аварийной ситуации и причинить вред жизни и здоровью детей, а также другим участникам дорожного движения.

- Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.