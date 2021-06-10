Старт празднику дадут у городской Доски Почета

10 июня стало известно, как в Тамбове отметят День города и День России, который отмечается 12 июня. Праздничные мероприятия будут проходить на основных площадках Тамбова. В 10 часов 30 минут у Доски Почета на улице Коммунальной, 6 начнется торжественная церемония поднятия флагов, на ней вручат сертификаты жителям города, имена которых в этом году занесут на Доску Почета. Праздничные и спортивные мероприятия, а также тематические выставки пройдут в Олимпийском парке, у ЛДС «Кристалл», на набережной и в городских скверах.

С 16 до 19 часов на площади Льва Толстого состоится фестиваль инструментальной музыки. На площадке у КДЦ «Мир» с 16.30 до 23 часов пройдут праздничные концерты.

С 18 до 19.40 на площади Музыки устроят фестиваль национальных культур. Вечером праздничные мероприятия пройдут у ЛДС «Кристалл» и на набережной. Основные мероприятия запланированы на двух площадках: в 19 часов стартует праздничный концерт на площади Ленина, он продлиться до 23 часов. В 21 час 20 минут начнутся мероприятия на площади музыки. Они также завершаться к 23 часам. Праздничный фейерверк дадут на Заречной территории по завершении этих мероприятий – в 23 часа.

С подробным графиком Дня города можно ознакомиться по ссылке