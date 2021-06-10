Мебельщик-мошенник обманул девять тамбовчан и пытался скрыться от полиции в Москве

Сотрудники полиции задержали тамбовчанина-мошенника, который пытался скрыться в Москве. В сентябре прошлого года в УМВД России по г. Тамбову стали обращаться люди, которых он обманул. Пострадавшие пояснили, что заключили договора с неким мужчиной на изготовление мебели, оплачивали заказы, но работы так и не были выполнены.

Установлено, что задержанный создал ИП и открыл мебельный салон, после чего стал искать клиентов. При этом у него был офис, где имелись образцы материала и тому подобное. Приходившие туда люди, даже не подозревали, что у магазина нет цеха и оборудования для изготовления мебели.

Злоумышленник даже выезжал на дом к заказчикам, где делал необходимые замеры, заключал с ними договора и брал предоплату, а затем переставал выходить на связь. Всего ему удалось обмануть девять человек.

В ходе розыска полицейские установили личность мошенника. Им оказался 44-летний житель областного центра. Он попытался скрыться от полиции в столице, однако его нашли и задержали, а потом доставили в Тамбов.

- Сотрудники полиции установили примерную сумму ущерба. Это около 700 000 рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде за пределы региона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.