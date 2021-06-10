В Тамбовской области осудят экс-полицейского, у которого изъяли более 800 бутылок паленого спиртного

В гаражах у полицейского нашли контрафактный алкоголь на сумму свыше 500 тысяч рублей Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В регионе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника УМВД России по городу Тамбову. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции», ч. 1 ст. 171.3 РФ «Закупка и хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии», ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование чужого товарного знака».

По версии следствия, в свободное от службы время полицейский, не имея соответствующей лицензии, приобретал у неустановленных лиц контрафактную алкогольную и спиртосодержащую продукцию без акцизных марок в стеклянных, пластиковых бутылках и жестяных банках. Все это мужчина хранил в гаражном массиве микрорайона Южный поселка Строитель.

Во время обысков в трех гаражах, находящихся в пользовании экс-полицейского, изъято свыше 800 бутылок находящейся в незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции:17 наименований водки, 11 видов коньяка, 16 сортов вин известных марок и т.д., а также 15 пластиковых бутылок объемом 5 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью.Общая сумма изъятого алкоголя — более 500 тысяч рублей.

- В результате незаконного неоднократного использования фигурантом чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, правообладателям причинен ущерб на общую сумму 360 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.