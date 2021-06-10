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Происшествия10 июня 2021 13:20

В Тамбове у водителя автобуса №52 прямо на маршруте случился инсульт

59-летний мужчина потерял управление и задел восемь припаркованных на ул.Гастелло автомобилей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Прямо за рулем водителю автобуса стало плохо

Прямо за рулем водителю автобуса стало плохо

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В 9 часов 33 минуты в Тамбове на улице Гастелло произошла авария с участием девяти транспортных средств. По предварительным данным, во время следования по маршруту №52, водитель автобуса почувствовал себя плохо. 59-летний мужчина потерял управление и по касательной задел восемь припаркованных на улице Гастелло машин.

- На месте работали оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - К ликвидации последствий ДТП привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

В ДТП есть один пострадавший.

- Поднялось давление у женщины, которая находилась в салоне автобуса, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Повреждения получили восемь легковых авто

Повреждения получили восемь легковых авто

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области