В Тамбове у водителя автобуса №52 прямо на маршруте случился инсульт

Прямо за рулем водителю автобуса стало плохо Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В 9 часов 33 минуты в Тамбове на улице Гастелло произошла авария с участием девяти транспортных средств. По предварительным данным, во время следования по маршруту №52, водитель автобуса почувствовал себя плохо. 59-летний мужчина потерял управление и по касательной задел восемь припаркованных на улице Гастелло машин.

- На месте работали оперативная группа Главного управления МЧС России по Тамбовской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - К ликвидации последствий ДТП привлекались 19 человек и 7 единиц техники.

В ДТП есть один пострадавший.

- Поднялось давление у женщины, которая находилась в салоне автобуса, - пояснили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.