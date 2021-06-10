На Тамбовщине сократили сроки рассмотрения обращений касающиеся безопасности детей и школьного питания

В законодательстве Тамбовской области произошли изменения. Обращения жителей региона, которые касаются организации питания и безопасности детей в школах, рассматриваются теперь в два раза быстрее, чем это регламентирует Федеральный закон от 02.05.2006 N59-ФЗ (до 30 дней).

В приказе управления образования и науки Тамбовской области от 04.06.2021 прописаны сроки 8 и 16 рабочих дней. В течение 8 рабочих дней будут рассматривать обращение, не требующее дополнительного запроса. С дополнительным запросом — 16 рабочих дней. Эти меры направлены на повышение качества информационного взаимодействия органов власти и населения.

Количество сообщений по теме потенциальной угрозы жизни и здоровью детей выросло после происшествия в Казани. Только в мае в Тамбовской области по каналам Центра управления регионом поступило более десятка сообщений, а публикаций в интернете и средствах массовой информации, которые получили ответную реакцию тамбовчан в виде лайков, репостов, комментариев, — более трехсот.

- Ответы на них направлялись в максимально короткие сроки, и результатом системного подхода стало принятие нормативной базы, закрепляющей ускоренные сроки рассмотрения данной категории вопросов граждан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Тема школьного питания также находится в фокусе внимания родителей обучающихся, ожидается рост количества вопросов к началу учебного года.