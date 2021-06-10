Тамбовчанин расправился с хозяином дома, который приютил его у себя

В Тамбовской области вынесли приговор 50-летнему жителю Сосновского района. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили, что зимой злоумышленник оказался без отопления, его приютил знакомый. 27 февраля этого года между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин жилища стал выгонять гостя из дома. Возмутившись, фигурант схватил нож и нанес хозяину дома удар в шею. От полученного ранения 59-летний мужчина скончался на месте.

- Приговором суда мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.