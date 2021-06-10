В аварии на Тамбовщимне пострадали женщина и 5-летний ребенок

Водитель и маленький пассажир отечественного авто сами обратились в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы женщина-водитель и маленький мальчик, произошла 9 июня в 9 часов 5 минут на автомобильной дороге «Каспий – Турмасово автодорога М6 "Каспий" - Кочетовка III – Мичуринск», проходящей по территории Мичуринского района. 58-летний водитель автомобиля «Volvo XC60», выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущество и столкнулся с «ВАЗ-21120», под управлением 29-летней женщины.

- В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21120» - пятилетний мальчик, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавшие самостоятельно обратились в ТОГБУЗ «Центральная городская больница города Мичуринска».