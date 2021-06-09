Тамбовчанин получил судимость за поджог машины и холодильника знакомого

В Сампурском районном суде вынесли приговор мужчине, который будучи пьяным, поссорился со своим не менее нетрезвым другом и решил уничтожить его имущество. Он облил бензином автомобиль и холодильную витрину приятеля, а затем поджег его. От огня машину и холодильник помогли спасти очевидцы. Однако владельцу вещей был причинен ущерб в размере 55 тысяч рублей 23 копейки.

- По результатам рассмотрения уголовного дела поджигатель признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно, - сообщает прокуратура Тамбовской области.