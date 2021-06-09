На тамбовском Арбате установили цветочные композиции

Всего на Коммунальной появилось семь композиций Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре рабочие муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» наводят красоту в городе. Они установили на тамбовском Арбате по улице Коммунальной семь композиций, состоящих из трех вазонов с цветами.

- Разрабатывая дизайн, мы учитывали разные факторы. Объекты должны быть и красивыми, и радовать горожан долгое время. Вазоны у нас делятся по размерам на высокие, средние и низкие. Мы их наполнили многообразием растений: боярышник, пальмы, петунии, аюги, канны, ипомеи и многие другие, - сказала начальник отдела дизайна муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Татьяна Иванникова.