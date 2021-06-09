На Тамбовщине усилят контроль за соблюдением коронавирусных ограничений

Из-за роста заболеваемости коронавируса в Тамбовской области усилят контроль за соблюдением ограничительных мер, в том числе масочного режима и социального дистанцирования. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

С 28 мая возобновлены проверки соблюдения ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, объектах торговли, промышленности и транспорта. На заседании оперативного штаба прозвучало предложение включить в этот перечень банки и финансовые учреждения, где также находится много людей. Кроме того, будет усилен контроль на общественном транспорте за соблюдением масочного режима.

- Отдельно на заседании оперативного штаба обсудили подготовку к празднованию Дня России и Дня города в Тамбове. Запрета на массовые мероприятия не предполагается, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Вместе с тем, рекомендовано проводить массовые мероприятия только на открытом воздухе и при неукоснительном соблюдении ограничительных мер.