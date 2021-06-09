Из-за фестиваля духовых оркестров на два дня перекроют центр Тамбова

В Тамбове во время проведения IX Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова введут ограничения на парковку и проезд транспорта. 10 июня в областном центре запретят остановку и движение по улице Сергея Рахманинова. Ограничение будет действовать с 16 часов до 21 часа.

На следующий день, 11 июня, парковку и проезд запретят с 15 до 23 часов по улице Сергея Рахманинова. С 12 до 19 часов по улице Советской, на участке от улицы Державинской до улицы М.Горького, и в 50-метровой зоне от нее; по улице Карла Маркса, на участке от улицы М. Горького до улицы Октябрьской; по улице Интернациональной, на участке от улицы Носовской до улицы Советской, и в 50-метровой зоне от нее; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М.Горького.

С 18 часов до 19 часов 30 минут будет закрыт проезд по улице Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Комсомольской; по улице Интернациональной, на участке от улицы Советской до улицы Базарной; по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от улицы Интернациональной до улицы М.Горького; по улице Карла Маркса, на участке от улицы М.Горького до улицы Октябрьской.