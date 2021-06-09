У тамбовчанина в подъезде украли кошелек, где находилось 160 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову обратился 40-летний местный житель с заявлением о краже портмоне. Он сообщил, что вышел погулять с ребенком и случайно оставил кошелек в подъезде дома, расположенного на ул. Мичуринской, в котором находились деньги в размере 160 000 рублей, чем воспользовался злоумышленник.

В ходе розыска полицейские установили и задержали вора .Им оказался 33-летний местный житель, который в тот день работал в этом доме рабочим по утеплению фасадов. Он признался в содеянном и пояснил, что часть похищенных денег потратил на личные нужды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.