Тамбовчанин убил друга из-за напоминания о 20-тысячном долге

В Тамбовской области вынесли приговор 46-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве своего знакомого. По данным следствия и суда, днем 9 января этого года в квартире у 57-летнего тамбовчанина компания мужчин распивала спиртные напитки. Во время общения один из гостей напомнил хозяину про денежный долг в размере 20 тысяч рублей и стал требовать его возврата. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого гость схватил нож и нанес хозяину удар в область груди. От полученного ранения 57-летний потерпевший сразу скончался.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.