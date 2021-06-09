Тамбовчанам запретили использование «небесных фонариков»

Запуск летающего факела на знаменательную дату дня рождения, свадьбы, выпускного вечера с каждым годом становится всё популярнее среди тамбовчан. Однако безобидное с виду развлечение может привести к трагическим последствиям.

Несмотря на свою красоту, китайские фонарики являются такими же опасными, как спички и зажигалки. Конструкция фонарика может зацепиться за дерево и спровоцировать пожар или же повиснуть на линиях электропередач и вызвать замыкание электросети. Известны случаи возгораний в высотных жилых домах, которые привели к гибели людей.

Запуск «небесных фонариков» запрещён во многих государствах мира. В России данное ограничение действует в населенных пунктах. Нельзя также запускать фонарики на расстоянии ближе 1000 метров от лесных массивов. За нарушение предусмотрены серьезные штрафы и даже уголовная ответственность.

- На территории Тамбовской области действует особый противопожарной режим, - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова. - Всем жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности.