В Тамбове под колеса машины попал мотоциклист

Легковушка и мотоцикл столкнулись на перекрестке Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 8 июня в 8 часов 45 минут на улице Николая Вирты в районе дома №141/26 города Тамбов. 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2115» проезжая нерегулируемый перекресток, столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом «Racer», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, мужчину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.