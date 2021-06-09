У тамбовчанина нашли самодельное оружие

8 июня в деревне Новоалександровка Моршанского района у владельца дома, проживающего на улице Линейной нашли самодельное стреляющее устройство и 20 патронов к нему. 50-летний мужчина пояснил полицейским, что сделал самострел своими руками. По закону за «Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей» грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей. Оружие и патроны изъяты. Поводится дальнейшая проверка.

- Полиция обращает внимание владельцев охотничьих ружей, другого огнестрельного оружия, патронов, взрывчатых веществ и боеприпасов, что необходимо оформить разрешение в полиции и хранить вышеперечисленные опасные для жизни и здоровья предметы в соответствующем сейфе или металлическом шкафе, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.