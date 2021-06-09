В Тамбове дополнительно отремонтируют две улицы и проезд

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Тамбове будут отремонтированы 23 улицы. Там, где вскоре строители приступят к работам, выставляются информационные дорожные знаки и щиты, определяются схемы организации дорожного движения. На улицах Кронштадтская и Рабочая уже начался подготовительный этап ремонтных работ, а после празднования Дня города все подрядные организации приступят к ремонту объектов.

- Кроме того, за счет экономии, образованной в результате проведения торгов по нацпроекту – это 68 миллионов рублей - в этом строительном сезоне в Тамбове дополнительно будут отремонтированы три улицы: Дегтярева, Серова, проезд Достоевского, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.