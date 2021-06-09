Коронавирус в Тамбове, новости на 9 июня: за сутки заболели 63 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 9 июня, достигло 33378 человек. Из них выздоровели 31675 человек, 555 тамбовчан умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 63 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 25 мужчин и 34 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, а также четыре ребенка от 12 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 500 человек, из них диагноз «пневмония» у 465 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.