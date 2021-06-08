На Тамбовщине стартовал капремонт многоэтажек

В Тамбовской области стартовал капитальный ремонт многоквартирных домов. Всего в этом году планируется привести в порядок 426 домов. На эти цели будет направлено 848 миллионов рублей.

В настоящее время проходит отбор подрядчиков, заключаются договоры на проведение ремонтных работ. Капремонт уже начался в Тамбове. Сейчас работы ведутся на восьми домах областного центра.

- По информации, предоставленной Фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на данный момент проведены торги по 120 многоэтажкам на сумму 250 миллионов рублей. По ним заключаются контракты, разрабатывается документация, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.