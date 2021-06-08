Тамбовский предприниматель пытался подкупить полицейского

На Тамбовщине вынесли приговор предпринимателю, которого признали виновным в покушении на дачу взятки. По версии следствия, 17 марта этого года индивидуальный предприниматель из Староюрьевского района передал сотруднику МОМВД России «Первомайский» 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение его к административной ответственности за розничную продажу контрафактной табачной продукции. От незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.