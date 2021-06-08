В Тамбове появится "приподнятая" клумба в виде герба города

На набережной ведутся активные работы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

8 июня рядом с фонтаном «Одуванчик» на набережной Тамбова начались работы по разбивке клумбы, которая будет оформлена в виде герба областного центра — улей с пчёлами скоро займет своё место в ряду украшений города.

- Такой объект появляется здесь ежегодно, однако зачастую тамбовчане проходят мимо, не обращая внимания на цветник. В этот раз мы решили это исправить: герб будет приподнят для лучшего обзора при помощи специальной конструкции, - рассказывает начальник отдела дизайна муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Татьяна Иванникова. - Всего будет задействовано около 19 тысяч цветов. Они будут радовать горожан весь сезон вплоть до поздней осени.

В этом году Тамбову исполняется 385 лет. Объект из цветов в виде этой цифры появится на Набережной рядом с площадью Музыки, рабочие уже приступили к высадке. Помимо этого, специалисты дирекции начали облагораживать пространство рядом с хорошо известной горожанам композицией «Пчела». В ближайшее время здесь появится уютная фотозона для тамбовчан всех возрастов.