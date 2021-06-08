Психически больной тамбовчанин надругался над пенсионеркой

В Первомайском районе направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который избил пожилую женщину и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

- Комиссия экспертов, состоящая из врачей психиатров и психологов, пришла к выводу о наличии у молодого человека значительных психических изменений, которые лишали его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В настоящее время он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

В суде рассмотрят вопрос о направлении мужчины на принудительное лечение.